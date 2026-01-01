إعلان

مباحث الآداب تلاحق راغبي المتعة في المنتزة

كتب : رمضان يونس

01:48 م 01/01/2026

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب، بالتعاون مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 3 سيدات لقيامهن باستقطاب راغبي المتعة على مواقع التواصل الاجتماعي بالإسكندرية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة، أكدت قيام 3 سيدات بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتهن 3 هواتف محمولة، وتبين من الفحص إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى، وبمواجهتهن اعترفن بإرتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

