ضبط أكثر من 96 ألف مخالفة مرورية و61 سائق متعاطي خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 95649 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1463 سائقًا، وتبين إيجابية 56 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 751 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب، ومخالفات شروط التراخيص، والأمن والمتانة. وتم فحص 95 سائقًا، وتبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

كما تم ضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 19 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

يأتي ذلك ضمن الحملات المرورية المكثفة التي تقوم بها وزارة الداخلية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

