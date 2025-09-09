إعلان

رفض استئناف المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها بـ41 غرزة على حبسها احتياطيًا

03:06 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

رفض قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة، الاستئناف المقدم من المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها بسلاح أبيض "موس" على حكم حبسها احتياطيًا، وأمر باستمرار حبسها على ذمة التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق المختصة، أمرت بتجديد حبس المتهمة بتشويه وجه خطيبة طلقيها بمصر القديمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بالتعدي على عروس طليقها السابق بسبب زواجه منها.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة، عرض عروس مصر القديمة ضحية تشويه وجهها بـ41 غرزة على الطب الشرعي.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة من إحدى السيدات لتعديها عليها بآلة حادة -شفرة موس-، وإحداث إصابتها بجرح قطعي في الوجه.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة لشروع طليقها في الزواج من المجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قاضي المعارضات محكمة جنح القاهرة المتهمة سلاح أبيض تشويه وجه خطيبة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
المتحرش وصديقه نشروا الفيديو.. الداخلية تكشف ملابسات التحرش بفتاة في سيارة بالشرقية

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم