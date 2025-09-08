كتب- محمود الشوربجي:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل والغضب بعد تداول مقطع فيديو يوثق مشادة كلامية بين سائقي سيارتين ملاكي على طريق وصلة دهشور.

ووجه أحد الطرفين مجموعة من الشتائم والسباب للطرف الآخر؛ موجهًا له ألفظا خارجة زاعمًا أنه وقع تصادم بينهما على الطريق: "أنت فلاح من المنوفية بتخبطني ليه"، مما أثار جدلا وانتقادات على مواقع التواصل، معتبرين أنه تضمن سخرية وإهانات للمحافظة.

ويظهر في المقطع المتداول قيام أحد السائقين بتوثيق الواقعة عبر هاتفه المحمول، بينما يتهمه السائق الآخر بالتسبب في صدم سيارته.

وحتى الآن، لم تصدر الجهات الرسمية أي تعليق على الواقعة، في حين لا تزال التفاعلات مستمرة للمطالبة بالتحقيق في الواقعة.

