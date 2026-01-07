إعلان

الرئيس الكولومبي: ترامب مصاب بالخرف الشيخوخي

كتب : مصراوي

03:16 ص 07/01/2026

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

وكالات

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب يعاني من الخرف الشيخوخي، وذلك ردا على اتهامات وجهها الرئيس الأمريكي لبيترو بالتواطؤ مع شبكات الاتجار بالمخدرات.

جاءت تصريحات الرئيس الكولومبي في تصعيد غير مسبوق في الخطاب السياسي بين بوجوتا وواشنطن.

وكتب بيترو في منشور على منصة "إكس" أن "وصفه كمجرم ومتورط في تجارة المخدرات، كما يدعي ترامب، لا يدل إلا على حالة من الخرف الشيخوخي"، معتبرا أن هذه الاتهامات تفتقر إلى أي أساس.

وأضاف أن من صوتوا لترامب أو أبدوا إعجابهم بأفكاره "يجب أن يدركوا أنهم دعموا أشخاصا جشعين وضعوا أنفسهم فوق القانون".

تأتي هذه التصريحات في سياق توتر متزايد بين الجانبين، على خلفية انتقادات أمريكية متكررة لسياسات الحكومة الكولومبية في ملف مكافحة المخدرات، في وقت يرى فيه بيترو أن واشنطن تستخدم هذا الملف أداة للضغط السياسي، متجاهلة الأسباب البنيوية والاقتصادية المرتبطة بانتشار تجارة المخدرات في المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.

الرئيس الكولومبي كولومبيا ترامب الرئيس الأمريكي إصابة ترامب الخرف

