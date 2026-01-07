مباريات الأمس
"بسبب احتفاله".. لاعب الجزائر يثير الجدل خلال مباراة الكونغو الديمقراطية

كتب - يوسف محمد:

01:01 ص 07/01/2026
أثار محمد الأمين عمورة لاعب منتخب الجزائر، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد احتفاله بالهدف الذي سجله زميله عادل بولبينة في مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية أمس.

وكان منتخب الجزائر حقق فوزا قاتلا على حساب نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه اللاعب عادل بولبينة في الدقيقة 119 من زمن الشوط الإضافي الثاني، ليضمن بطاقة التأهل لمحاربي الصحراء للدور ربع النهائي.

وعقب تسجيل بولبينة هدف فوز الجزائر، ذهب عمورة تجاه مدرجات منتخب الكونغو الديمقراطية، ووقف ثابتا ورفع يده، في إشارة إلى احتفال المشجع الكونغولي الشهير ميشيل كوكا مبولادينجان، الذي يقوم به تكريما لأول رئيس وزراء للبلاد باتريس لومومبا، الذي تم اغتياله عام 1961.

واحتفال عمورة، أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره عدد كبير من المتابعين بأنه سخرية من احتفال المشجع الكونغولي.

وفي سياق متصل، يستعد منتخب الجزائر، لملاقاة نظيره منتخب نيجيريا، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

