51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة

بضغطة زر وحلم رحلة مقدسة بسعر مغر، وجد عشرات المواطنين أنفسهم ضحايا لعملية نصب محكمة، بطلها صفحات وهمية على مواقع التواصل، ونهايتها أموال محولة وهواتف مغلقة.

تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام كشفت عن نشاط تشكيل عصابي من ثلاثة أشخاص تخصصوا في خداع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهمون أوهموا ضحاياهم بقدرتهم على توفير تذاكر طيران وتأشيرات لرحلات دينية بأسعار مخفضة، مستغلين رغبة المواطنين في أداء الشعائر، حيث كانوا يتحصلون على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، ثم يعمدون إلى غلق هواتفهم عقب استلام الأموال، والتواري عن الأنظار.

بتقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر التشكيل العصابي، وهم ثلاثة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظة الجيزة. وعُثر بحوزتهم على 6 هواتف محمولة وعدد كبير من شرائح الهواتف، بعضها يحتوي على محافظ إلكترونية، تُستخدم في تنفيذ نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي واعترافوا بارتكاب 51 واقعة نصب واحتيال بذات الأسلوب، مستغلين السوشيال ميديا كوسيلة أساسية للإيقاع بضحاياهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف باقي ملابسات الوقائع وحصر المتضررين.