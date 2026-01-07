سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 6-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6845 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5990 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5135 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3995 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2850 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 212925 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 47920 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.75% إلى نحو 4481 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.