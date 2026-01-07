حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 7-1-2026، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم الأربعاء يشهد ارتفاع طفيف ومؤقت نهارا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الأربعاء شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر، مع فرص لتكون الصقيع علي المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق.

كما أنه من المتوقع أيضا أن تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 12 والعظمى 23 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- دمياط الصغرى 11 والعظمى 22 درجة.

- بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 22 درجة.



- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 24 درجة.

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 25 درجة.

- مطروح الصغرى 10 والعظمى 25 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 24 درجة.

- السويس الصغرى 12 والعظمى 23 درجة.

- العريش الصغرى 09 والعظمى 22 درجة.

- رفح الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- الطور الصغرى 11 والعظمى 24 درجة.

- طابا الصغرى 08 والعظمى 23 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

- الفيوم الصغرى 06 والعظمى 23 درجة.

- بني سويف الصغرى 06 والعظمى 23 درجة.

- المنيا الصغرى 06 والعظمى 24 درجة.

- أسيوط الصغرى 06 والعظمى 25 درجة.

- سوهاج الصغرى 07 والعظمى 25 درجة.

- قنا الصغرى 09 والعظمى 27 درجة.

- الأقصر الصغرى 09 والعظمى 28 درجة.

- أسوان الصغرى 12 والعظمى 30 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 04 والعظمى 26 درجة.