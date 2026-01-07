إعلان

بدون أسباب.. النيران تلتهم كشك مواد غذائية في كفر الشيخ- صور

كتب : مصراوي

03:33 ص 07/01/2026
كفر الشيخ - إسلام عمار:

التهمت النيران كشك خاص لأحد مشروعات المواد الغذائية القائمة بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، دون معرفة أسباب نشوب الحريق.

كان أهالي من أبناء قرية سنهور المدينة فوجئوا باشتعال النيران في كشك كائن بناحية مدرسة سيد المدرسين، ومقر الوحدة المحلية للقرية ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب نتيجة اشتعال الحريق.

انتقلت سيارة من وحدة الإطفاء للتعامل مع الحريق بينما تجمع الأهالي وشباب القرية ناحية الكشك المحترق، فيما نجح رجال الإطفاء في التعامل مع الحريق وتمكنوا من السيطرة عليه، وبالفحص تبين أن النيران التهمت محتويات الكشك.

جاري اتخاذ اللازم قانونا، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

