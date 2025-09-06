واقعة دهس "دليفري سموحة".. النقض تنظر طعن الخليجي 24 نوفمبر

كتب ـ رمضان يونس:

حددت محكمة النقض بالقاهرة، جلسة 26 نوفمبر المقبل، أولى جلسات نظر طعن قضية "دليفري سموحة"، المُدان فيها "خليجي" بالسجن 3 سنوات، في واقعة اصطدامه بـ"أحمد سعيد" أثناء توقفه على جانب الطريق في منطقة سيدي جابر ما تسبب في حدوث جرح تسبب في وفاته في الحال.

ورفضت محكمة مستأنف جنح سيدي جابر بالإسكندرية برئاسة المستشار أحمد عبد الفتاح، رئيس المحكمة، الاستئناف المقدم من "ع.ع" خليجي الجنسيةـ شكلاً وموضوعًا، وأيدت حكم أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام.

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، في جلسة 19 نوفمبر 2024، شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية بالسجن 3 سنوات في واقعة اصطدامه بـ"أحمد سعيد" عامل دليفري "سموحة"، أثناء توقفه على جانب الطريق ما تسبب في حدوث جرح تسبب في وفاته في الحال.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 15517 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، للمتهم "ع.ب"، تهمة إحداث جرح للمجني عليه "أحمد سعيد" ـ عامل دليفري ـ بأن صدمه عمدًا بالسيارة قيادته، واستمر في السير مسرعًا لمسافة تجاوزت 500 متر، حال تعلق المجني عليه بها من الأسفل، فدهسه ما أحدث الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله، وذلك في اليوم الثالث عشر من أغسطس 2024 بدائرة قسم سيدي جابر.

ووجهت النيابة للمتهم "ع.ب"، تهمة جرح أفضى إلى موت وكذلك أتلف الدراجة النارية قيادة المجني عليه.