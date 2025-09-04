إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة "فيديو كفر الشيخ" المثير للجدل

02:22 م الخميس 04 سبتمبر 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عاطف مراد:


كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص أن قوات الأمن ألقت القبض على نجليه "دون وجه حق" بمحافظة كفر الشيخ.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى 1 سبتمبر الجاري، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط نجلي القائم على النشر، أحدهما سبق اتهامه في جناية تخص الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وضُبط بحوزتهما 4 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و15 قطعة سلاح ناري، شملت بندقيتين خرطوش و13 فرد خرطوش. وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية أيضًا بحق القائم على النشر بسبب ادعائه الكاذب.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية محافظة كفر الشيخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
ضبط شخصين أشعلا مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء تنفيذ قانون العمل الجديد.. اعتماد الاستقالات وتوثيق العقود بمكاتب العمل
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
الإمارات لا تستبعد إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل.. فما السبب؟
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح