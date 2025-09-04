الداخلية تكشف تفاصيل واقعة "فيديو كفر الشيخ" المثير للجدل

كتب - عاطف مراد:



كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص أن قوات الأمن ألقت القبض على نجليه "دون وجه حق" بمحافظة كفر الشيخ.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى 1 سبتمبر الجاري، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط نجلي القائم على النشر، أحدهما سبق اتهامه في جناية تخص الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وضُبط بحوزتهما 4 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و15 قطعة سلاح ناري، شملت بندقيتين خرطوش و13 فرد خرطوش. وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية أيضًا بحق القائم على النشر بسبب ادعائه الكاذب.







