النيابة الإدارية تكشف تفاصيل حريق عقار بسوهاج وإصابة 5 أشخاص

12:15 ص الخميس 04 سبتمبر 2025
كتب - صابر المحلاوي:

باشرت النيابة الإدارية بسوهاج القسم الثاني التحقيق في واقعة اندلاع حريق داخل عقار بحي غرب مدينة سوهاج، بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع حول الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.

وانتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار عبد العال فرج وعضوية كل من محمد البدري، محمد عبد الحميد، ونهى خالد هاشم، تحت إشراف المستشارة نهى الشقويري مديرة النيابة، إلى موقع الحريق لمعاينة العقار المتضرر.

وكشفت المعاينة أن النيران اندلعت داخل مخزن تابع لأحد المحال المخصصة لبيع الأحذية، يقع بالدور الأرضي في عقار مكوّن من ثلاثة طوابق علوية، حيث تبين أن جميع المحال بالدور الأرضي غير مرخصة.

وامتد الحريق ليشمل كامل العقار، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الممتلكات وإصابة 5 مواطنين بحالات اختناق، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقررت النيابة تكليف المختصين بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار، واستدعاء مدير مركز إصدار التراخيص بحي غرب سوهاج لتحديد المخالفات والمسؤولين عنها، مؤكدة استمرار التحقيقات.

النيابة الإدارية تفاصيل حريق حريق عقار بسوهاج إصابة 5 أشخاص
