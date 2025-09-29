كتب- أحمد عادل:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة شاب في اتهامه بقتل والده بعدة طعنات متفرقة بالجسد بسلاح أبيض "سكين" أثناء الصلاة بسبب خلافات بينهما بسبب إدمانه تعاطي المواد المخدرة، لجلسة الدور الثالث من شهر أكتوبر المقبل لإعداد تقرير بحالة المتهم النفسية.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة، أحالت المتهم "إسلام إ." للمحاكمة الجنائية في اتهامه بقتل والده بعدة طعنات متفرقة بالجسد خلال صلاته، بسبب نصحه له بالإقلاع عن تعاطي المواد المخدرة.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 3957 لسنة 2024 جنايات الخليفة، المتهم "إسلام إ." تهم قتل المجني عليه والده "إ إ." عمدًا مع سبق الإصرار المصمم على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه بأن فسد استدلاله من نصح المجني عليه له نفورًا فأسرها في نفسه ضجرًا فوسوس له شيطانه بقتله.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم ما أن تهيأ له الظرف بخشوع والده في صلاته فاغتنم وحدته غدرًا منفذًا لمقصده الأثيم فاستجلب سلاحًا أبيض "سكين" متوجهًا نحوه، وانهال عليه ضربًا وطعنًا بأنحاء جسد الضحية حتى أسقطه أرضًا ساجدًا بره.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استمر في طعن والده حتى أبصر أحشائه قد تدلت خارج جسده وتيقن من حتمية بلوغه مقصده بإزهاق روحه، حتى خارت قوة المجني عليه ولفظ أنفاسه وفارق الحياة.

