في 24 ساعة .. الداخلية تضبط 99 ألف مخالفة و96 سائقًا "تحت تأثير"

كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الانضباط المرورى، ورفع مستوى السلامة على الطرق، وضبط المخالفين.

وأسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 99 ألفًا و439 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والتوقف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، فضلًا عن مخالفات أخرى تتعلق بشروط التراخيص.

وفي سياق متصل، أجرت الجهات المختصة تحليلًا لعدد 1810 سائقين، حيث تبين تعاطي 96 منهم لمواد مخدرة أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما واصلت الوزارة حملاتها المرورية على الطرق الحيوية، خاصة في مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم خلال 24 ساعة فقط ضبط 1031 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بشكل غير قانوني، ومخالفات شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بعوامل الأمان والمتانة.

وأسفرت الحملات كذلك عن فحص 154 سائقًا، ثبت تعاطي 9 منهم للمواد المخدرة، إلى جانب ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 16 حكمًا قضائيًا، كما تم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها القوانين والضوابط المرورية.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمضبوطات، في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الانضباط وتحقيق الأمان على الطرق.