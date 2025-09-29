إعلان

خلية مدينة نصر أمام القضاء اليوم.. 24 متهماً يواجهون تهم الإرهاب والتمويل

كتب : صابر المحلاوي

10:36 ص 29/09/2025

المستشار وجدي عبد المنعم

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 24 متهماً في القضية رقم 21574 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، في قضية خلية مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجه للمتهم الأول وأخرين في أمر الإحالة تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.

ووجه لباقي المتهمين في القضية تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه لأخرين تهم تمويل الإرهاب.


وجدي عبد المنعم الإرهاب جنايات مدينة نصر قضية خلية مدينة نصر

