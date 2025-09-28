فيديو صادم | سحل سيدة على يد زوجها وشقيقه أمام منزل والدتها بالشرقية

صور | الداخلية تُخرّج الدفعة 15 من الجنود الجدد و3 من الخفراء النظاميين

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شقيقين بالاعتداء على زوجة أحدهما وسحلها بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 الجاري، ورد بلاغ لمركز شرطة ههيا بمديرية أمن الشرقية بحدوث مشاجرة بين:الطرف الأول: سيدة "مصابة بكدمات وسحجات"، والطرف الثاني: زوجها وشقيقه، ولهما معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات زوجية، قام خلالها الزوج وشقيقه بالتعدي على السيدة بالضرب والسحل أثناء تواجدها بمنزل والدتها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

