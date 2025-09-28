"تقديرًا للإنسانية".. الداخلية تواصل التيسير على كبار السن وذوي الهمم

كتب – علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل على المواطنين والمترددين، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، من خلال رصد الحالات الإنسانية من كبار السن والمرضى وذوي الهمم بكافة المحافظات، وتقديم كافة التيسيرات لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة عدداً من الحالات الإنسانية، وتم إنهاء إجراءاتهم في سهولة ويسر.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تهدف إلى التيسير على المواطنين، باعتبارها أحد الثوابت الجوهرية للمنظومة الأمنية المعاصرة، في إطار سياستها الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان وتقديم خدمات شرطية متميزة.