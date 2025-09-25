بالفيديو.. القبض على شخص أغلق زاوية صلاة وأثار الذعر بالهانوفيل

شهدت منطقة الهانوفيل بالإسكندرية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يمارس أعمال بلطجة ضد المواطنين ويغلق مسجدًا أمام المصلين.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات الفيديو، حيث تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن. وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر، وهو شخص بالمعاش مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، والذي أكد تضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على سكان المنطقة بالسب وإغلاق زاوية مخصصة للصلاة بقفل حديدي.

وتمكنت القوات من ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، بينما أوضحت شقيقته أنه يعاني من مرض نفسي ويتلقى العلاج بأحد مراكز الطب النفسي بالإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

