14 صورة لمزرعة الموت في الإسماعيلية.. ماذا وجدت الداخلية؟

كتب : مصراوي

04:41 م 24/09/2025
كتب - أحمد أبو النجا:
في واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد تجار المواد المخدرة، داهمت قوات وزارة الداخلية مزرعة سرية بالظهير الصحراوي في القنطرة شرق بالإسماعيلية، لتكشف أحد أخطر أوكار تجارة السموم.
المزرعة، التي تمتد على مساحة 3.5 فدان، كانت قد تحولت إلى مصنع ضخم لإنتاج مخدر الهيدرو، لكن المفاجأة الكبرى تمثلت في ضبط 27.5 طنًا من المواد المخدرة كاملة النمو ومخزنة داخل أوكار سرية، بالإضافة إلى أسلحة نارية، بقيمة سوقية تقدر بحوالي 1.6 مليار جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن تشكيلًا عصابيًا شديد الخطورة استغل تضاريس المنطقة الصحراوية لزراعة نبات الهيدرو المخدر والتخفّي عن أعين الأمن، مع تجهيز مخازن سرية لتجميع كميات ضخمة من السموم المخدرة تمهيدًا لترويجها.
وعقب تقنين الإجراءات، نُصبت الأكمنة اللازمة وتمت مداهمة المزرعة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 21 طنًا من نبات الهيدرو كامل النمو، و6.5 طن أخرى مخزنة داخل المزرعة، إلى جانب بندقية آلية وبندقية خرطوش. كما تم ضبط أحد عناصر التشكيل وبحوزته 90 كيلو جرامًا من الحشيش و10 كيلو جرامات من الهيدرو.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.

زرعة الموت الإسماعيلية الداخلية القنطرة شرق

