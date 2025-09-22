انعقاد عمومية الإدارية العليا لتوزيع العمل القضائي للعام 2025- 2026

انعقدت اليوم الإثنين، الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا، اجتماعها بمقر مجلس الدولة بالدقي برئاسة المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، وذلك بحضور نواب رئيس مجلس الدولة، حيث وُزِّع العمل للعام القضائي 2025/2026 بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية، وبما يحقق مصلحة العمل.

وقد رحب بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مقدمًا التهنئة ببداية العام القضائي الجديد، مُتمنيًا لهم التوفيق في أداء عملهم، وقدم لهم الشكر على جهودهم المبذولة خلال العام القضائي الماضي وما حققوه من إنجاز للطعون وسرعة الفصل فيها.

وأكد المستشار أسامة شلبي على ضرورة الوصول إلى العدالة القضائية؛ لإنجاز جميع القضايا المنظورة أمام دوائر المحكمة الإدارية العليا خلال العام القضائي الجديد.

وفي ختام كلمته وجه على ضرورة الاستمرار في مواصلة أداء قضاة المحكمة الإدارية العليا عملهم بالدقة والاتقان، وانتظام سير العمل، بما يُحقق مصلحة المتقاضين.

