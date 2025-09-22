كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور بجميع المحافظات، وأسفرت الجهود خلال يوم واحد عن ضبط 102 ألف و480 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة، التوقف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

كما استهدفت الحملات محيط مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت من ضبط 1068 مخالفة، شملت السير عكس الاتجاه، تحميل ركاب مخالف، ومخالفات متعلقة بالأمان والمتانة.

وتمكنت الحملات كذلك من ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 17 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 6 مركبات مخالفة.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط الشارع المروري وتحقيق الانضباط على الطرق.

