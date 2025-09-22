عريس يقاضي زوجته بعد 60 يومًا: "بتصحيني كل يوم مرعوب"

كتبت- فاطمة عادل:

أقام "هاني.م"، 30 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطلب فيها فسخ عقد زواجه بعد شهرين فقط من الزيجة، بسبب تصرفات زوجته التي وصفها بـ"غير المسؤولة" في الإنفاق.

وقال هاني في دعواه: "اتجوزتها بعد خطوبة قصيرة 4 شهور، كنت متوقع إنها شريكة حياة عاقلة، لكن من أول شهر اكتشفت إنها بتصرف الفلوس في حاجات مالهاش أي لازمة، والمصروف بيخلص في يومين".

وأضاف: "أكتر حاجة فجرت الخلاف بينا إنها اشترت لعبة كرتونية مخيفة جدًا من مصروف البيت، رغم إن ظروفنا على قدنا.. لقيت اللعبة محطوطة في الصالة بملامح مرعبة، ولما سألتها قالتلي: عجبتني وجبتها".

وأشار الزوج إلى أن الأزمة زادت لما استخفت الزوجة برد فعله، قائلاً: "تاني يوم لقيتها حاطة اللعبة جنبي وأنا نايم كنوع من الهزار، من وقتها وأنا عايش في رعب وقلق".

وأوضح أنه حاول التفاهم معها أكثر من مرة لكنها كانت تعتبر الأمر مجرد دعابة، بينما هو اعتبره استهتارًا بمسؤوليات البيت، مؤكدًا: "أنا عايز حياة مستقرة ومصاريفنا تكفي، مش نصحى كل يوم على مفاجأة غريبة".

واختتم الزوج: "أنا لا بكرهها ولا عايز أظلمها، لكن واضح إننا مختلفين تمامًا في التفكير، ومش قادر أكمل معاها"، مؤكدًا أن دعواه حملت رقم 63 لسنة 2025 ولا تزال منظورة أمام المحكمة.