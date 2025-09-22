الداخلية: سحب 940 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في يوم

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن، من سحب 940 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الحملات المرورية التي تواصلها وزارة الداخلية للتأكد من التزام قائدي المركبات بتعليمات المرور وتطبيق القانون.

ويذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت يوم 30 مارس الماضي، ليتم بعدها تفعيل لوائح المرور ضد المخالفين.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة نحو تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، تسهم في إدارة حركة المرور بشكل أفضل وضبط المخالفات إلكترونياً.

وفي السياق ذاته، تستمر وزارة الداخلية في تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع "بوابة مرور مصر".

ويستمر العمل في وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءً لتيسير إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بالإضافة إلى الفترة الصباحية، مع استمرار هذه الخدمة حتى انتهاء المدة المحددة.