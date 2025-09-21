"بعتها ذهب كسر".. ماذا قال المتهم الثالث في تحقيقات سرقة الإسورة الأثرية؟

كتب- رمضان يونس:

حصل " مصراوي" على نص تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، المتهم فيها لاعب بيراميدز ومنتخب مصر "رمضان صبحي" ومشرف أمن بمعهد وعامل بمقهى وآخر، في واقعة تزوير أوراق حكومية تخص اللاعب لأداء امتحانات بمعهد بأبو النمرس.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، قررت إحالة رمضان صبحي لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وقررت النيابة في وقت سابق بإخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة مالية 100 ألف جنيه، في اتهامه بالتزوير.

وجاءت أقوال لاعب بيراميدز ومنتخب مصر في تحقيقات القضية كالتالي:

س ما ظروف نشأتك الاجتماعية تحديدًا؟

ج: أنا نشأت في أسرة مكونة من أبويا الله يرحمه وأمي وأخواتي -أخت شقيقة، وأخين وثلاث بنات من والدي من زوجة ثانية، وأخ من والدتي من زوج آخر-.

س: وما هو مؤهلك الدراسي تحديدا؟

ج: معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وأنا حاصل على الثانوية العامة في عام ۲۰۱٦ تقريبا والتحقت بعد كدة بأكثر من معهد لحد آخرهم معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

س: وما هي جهة حصولك على ذلك المؤهل الدراسي؟

ج: من مدرسة الأندلس الثانوية في أرض اللوا - بولاق الدكرور.

س: وهل التحقت بأي معاهد عقب حصولك على مؤهل الثانوية العامة؟

ج: أيوة أنا كنت مقيد بالمعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات "cls" ومقره التجمع .

س: وهل المعهد سالف البيان ذات التخصص لمعهد الفراعنة للسياحة؟

ج: لا هو الإثنين مختلفين تقريبا وأنا معرفش تخصصهم إيه بالظبط

س: وهل قمت بالالتحاق بمعهد الفراعنة العالي للسياحة؟

ج: أيوة .

س: ومن أي المعاهد تحديداً قمت بالتحويل للمعهد الفراعنة العالي للسياحة محل الواقعة؟

ج: أنا حولت من المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات " cls".

س: وما هو التخصص الخاص بالمعهد العالي العلوم الحاسب ونظم المعلومات " cls "؟

ج: أنا مش عارف.

س: وما الذي يحول دون وقوفك على تخصص المعهد سالف الذكر؟

ج:لأني بعد الثانوية العامة سافرت إنجلترا وكنت مضطر أقيد في معهد وأنا مش عارف التخصص إيه لأن الفترة كلها حوالي سنتين ونص مرحتش وبالتالي كان إجباري عليا أني أحول لمعهد ثاني.

س: وفي أي الفرق الدراسية كنت مقيداً؟

ج: أنا كنت مقيد بالفرقة الأولى بالمعهد.

س: وهل صدرت لك ثمة نتائج بالمعهد سالف الذكر؟

ج: لا لأني مرحتش غير مادة واحدة وهي مرة واحدة اللى رحت فيها المعهد وبعدين سافرت تاني.

س: وهل استمريت بالدراسة والتحقت بالسنوات التاليات به تباعاً؟

ج: لا

س: وما الذي حال دون ذلك؟

ج: لأني مرحتش غير مرة واحدة ومدخلتش غير مادة واحدة.

س: ومتى تحديداً قمت بالتحويل من المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات " cls" بالتجمع إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة؟

ج: تقريبا عام ۲۰۱۹ أو ۲۰۲۰ مش متذكر بالظبط.

س: وفي أي الأعوام تحديداً قمت بالالتحاق به؟

ج: تقريبا عام ۲۰۱۹ أو ۲۰۲۰ مش متذکر.

س: وفي أي الفرق الدراسية تحديداً قيدت فور تحويلك؟

ج: في الفرقة الأولى.

س: وهل انتظمت بالدراسة في معهد الفراعنة العالي للسياحة؟

ج: المفروض أن أنا مقيد بس أنا مرحتش ولا مرة.

