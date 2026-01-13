إعلان

إعلام أمريكي: أكثر من 12 ألف شخص قتلوا في مظاهرات إيران

كتب- محمد جعفر:

11:07 م 13/01/2026

احتجاجات ايرانية - ارشيفية

أفادت شبكة سي بي إس الأمريكية بأن عدد القتلى في إيران بلغ 12 ألف شخص على الأقل، وقد يصل إلى 20 ألفاً.

أفادت شبكة "سي بي إس"، أنها تلقت هذا الرقم من مصدرين داخل إيران عبر مكالمات هاتفية، وقد استند هذان المصدران إلى الرقم الذي قدمته جماعات ناشطة على الأرض، استنادًا إلى سجلات طبية من المستشفيات.

لم يُقدّم النظام الإيراني أيّ أرقام رسمية، ونقلت وكالة رويترز للأنباء اليوم عن مسؤول لم تُسمّه قوله إنّ نحو ألفي شخص قُتلوا خلال الأسبوعين الماضيين من الاحتجاجات.

وفي سياق متصل ومفارقة كبيرة للرقم الصادر عن الإعلام الأمريكي، ذكرت منظمة "هنجاو" المعنية بحقوق الانسان، ومقرها في النرويج، اليوم الثلاثاء أن 2500 شخص على الأقل لقوا حتفهم في إيران منذ بدء الاحتجاجات أواخر الشهر الماضي.

