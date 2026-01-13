نورهان منصور توثق رحلتها إلى إسطنبول وزيارة مسجد آيا صوفيا.. صور

درة تكشف عن صور جديدة من احتفالها بعيد ميلادها

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير من زيارتها مسجد آيا صوفيا في مدينة اسطنبول التركية.

ونشرت نورهان عدد من الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة شتوية أنيقة، وعلقت: "اليوم الثاني في تركيا".

آخر أعمال الفنانة نورهان منصور

شاركت نورهان منصور في رمضان 2024، بمسلسل "قهوة المحطة" بطولة بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد غزي، غادة طلعت، فاتن سعيد، هالة صدقي، انتصار، أحمد خالد صالح، أحمد ماجد، حسن أبو الروس، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري.

ودارت أحداث المسلسل، حول شاب يسعى للحصول على فرصة في عالم التمثيل، ويزور القاهرة لتحقيق حلمه، إلا أنه يفقد حياته، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.

اقرأ أيضا..

يسرا تهنئ درة بعيد ميلادها: "يارب دايما فرحانة وقلبك مرتاح"

بالصور- بسمة بوسيل تخطف الأنظار من أحدث ظهور في السعودية