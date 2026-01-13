إعلان

نورهان منصور توثق رحلتها إلى إسطنبول وزيارة مسجد آيا صوفيا.. صور

كتب - معتز عباس:

08:36 م 13/01/2026
    نورهان منصور في مسجد ال صوفيا باطلالة شتوية
    نورهان منصور باطلالة شتوية
    نورهان منصور في مسجد ال صوفيا (2)
    نورهان منصور في مسجد ال صوفيا

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير من زيارتها مسجد آيا صوفيا في مدينة اسطنبول التركية.

ونشرت نورهان عدد من الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة شتوية أنيقة، وعلقت: "اليوم الثاني في تركيا".

آخر أعمال الفنانة نورهان منصور

شاركت نورهان منصور في رمضان 2024، بمسلسل "قهوة المحطة" بطولة بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد غزي، غادة طلعت، فاتن سعيد، هالة صدقي، انتصار، أحمد خالد صالح، أحمد ماجد، حسن أبو الروس، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري.

ودارت أحداث المسلسل، حول شاب يسعى للحصول على فرصة في عالم التمثيل، ويزور القاهرة لتحقيق حلمه، إلا أنه يفقد حياته، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.

