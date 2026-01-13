إعلان

بالصور- شيرين عبد الوهاب وزينة بنفس الفستان والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

09:40 م 13/01/2026 تعديل في 10:23 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة زينة والمطربة شيرين عبدالوهاب، إذ ظهرت النجمتان بنفس الفستان من حيث التصميم والألوان.

ونشر المتابعين صورة لـ شيرين وزينة، بنفس الفستان بإطلالة منفوشة مزين بورود كبيرة الحجم.

وتفاعل المتابعين بشكل كبير مع الصورة، التي تم التقاطها للنجمة شيرين في إحدى حفلاتها قبل أزمتها الصحية الأخيرة.

وظهرت زينة مؤخرًا بهذا الفستان في الحلقة الأخيرة من مسلسل ورد وشوكولاته، بعد إلقاء القبض على الفنان محمد فراج "صلاح"، ضمن أحداث المسلسل، وجاء المشهد وهو يتخيلها تقف أمامه بعد قتلها.

يذكر أن تصوير وعرض مسلسل ورد وشوكولاته جاء قبل أزمة شيرين الأخيرة، حيث عرضت الحلقة الأخيرة يوم 29 نوفمبر العام الماضي، بينما أزمة شيرين وذهابها لمنزل إحدى الفنانات كانت الأيام الماضية.

شيرين عبد الوهاب فستان شيرين زينة

