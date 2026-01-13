إعلان

ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء في الجيزة

كتب- علاء عمران:

10:26 م 13/01/2026

ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء في الجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل، تضمنت أداء رقصات وُصفت بأنها خادشة للحياء العام، وتتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة.

بمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال منصات التواصل، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

ابتز طليقته بفيديو خادش.. الجنايات تعاقب "عامل بولاق" بحكم رادع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط صانعة محتوى فيديوهات خادشة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هشام ماجد ومصطفى غريب يشاركان في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"
زووم

هشام ماجد ومصطفى غريب يشاركان في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"
عصام الحضري يعلق على الفيديو الساخر للاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر
رياضة عربية وعالمية

عصام الحضري يعلق على الفيديو الساخر للاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر
"اجتماع توروب".. 10 صور ترصد كواليس مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة
رياضة محلية

"اجتماع توروب".. 10 صور ترصد كواليس مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة
"أجزاء من عظام بشرية".. قصة مقتل سيدة ودفنها أسفل المنزل بالإسماعيلية
حوادث وقضايا

"أجزاء من عظام بشرية".. قصة مقتل سيدة ودفنها أسفل المنزل بالإسماعيلية
بالصور- شيرين عبد الوهاب وزينة بنفس الفستان والجمهور يعلق
زووم

بالصور- شيرين عبد الوهاب وزينة بنفس الفستان والجمهور يعلق

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)