ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء في الجيزة

ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء في الجي

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل، تضمنت أداء رقصات وُصفت بأنها خادشة للحياء العام، وتتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة.

بمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال منصات التواصل، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

ابتز طليقته بفيديو خادش.. الجنايات تعاقب "عامل بولاق" بحكم رادع