"أجزاء من عظام بشرية".. قصة مقتل سيدة ودفنها أسفل المنزل بالإسماعيلية

جرشمة قتل بشعة شهدتها منطقة أرض الجمعيات بمحافظة الإسماعيلية، حيث تخلص زوج من زوجته وقام بدفنها بالأسمنت، وبناء سور فوق الجثمان لعدم كشف أمره، ولكن الصدفة كشفت ارتكابه للجريمة.

في حلقة جديدة من "جرائم أسرية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية ومصادر مختلفة، نرصد تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في شهر أبريل من العام الماضي.

البداية بتلقي قوات الأمن بلاغًا تقدم به حارس عقار أنه أثناء قيامه بتوسعة غرفته بالدور الأرضي، فوجئ خلال الحفر بظهور أجزاء من عظام بشرية، ما دفعه إلى إبلاغ الشرطة.

بالانتقال لمكان الواقعة تبين وجود بقايا عظام لجثمان، وبالفحص تبين أنه لسيدة مبلغ بغيابها منذ 4 أشهر من قبل أسرتها.

تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بمحافظة الإسماعيلية لفحص بلاغ التغيب ومراجعة كاميرات المراقبة والتقارير الطبية الشرعية وتبين أن الجثة تعود لسيدة عشرينية، كانت قد تغيبت منذ 4 أشهر.

أسفرت التحريات عن تورط زوج المجني عليها في ارتكاب الجريمة، حيث رصدت كاميرات المراقبة بأن آخر ظهور لها برفقته، حيث قام بقتلها ودفنها داخل أساسات المبنى، ثم بنى جدارا لإخفاء آثار الجريمة.

وتم القبض على الزوج، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وذلك بسبب خلافات زوجيه بينهما.

بدوره أكد الزوج أنه قام بقتل زوجته وقام بدفنها بالأسمنت للقضاء على رائحة الجثمان بعد تحلله، ثم قام ببناء سور كبير فوق الجثمان للتأكد بأنه لا يمكن لأحد اكتشاف الجريمة.

وأكدت التحقيقات أن الزوجة كانت متغيبة منذ 4 أشهر وكانت أسرتها قامت بتحرير محضر بغيابها، وكان زوجها يبحث مع أسرتها عنها، وقال في التحقيقات وقتها إنه لم يعرف أين ذهبت ولا يعرف عنها أي شيء.

بدورها قررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات الخاصة باتهامه بقتل زوجته عمدًا، ولاحقًا جرى إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما نُسب إليه من اتهام بالقتل.

اقرأ أيضًا:

ابتز طليقته بفيديو خادش.. الجنايات تعاقب "عامل بولاق" بحكم رادع

حالتا اختناق في حريق مطعم بمصر الجديدة