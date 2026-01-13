"اختل توازنه فجأة".. تفاصيل مصرع عامل سقط من الطابق الخامس بالعجوزة

كتب- محمود الشوربجي:

فقد عامل حياته إثر سقوطه من الطابق الخامس في العجوزة، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغًا إلى غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط شخص من عقار في العجوزة، وبإجراء التحريات تبين أن عامل اختل توازنه فجأة وسقط من الطابق الخامس، ليفارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

