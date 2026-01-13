الصحة: 25 مليار جنيه لتطوير 5 مشروعات طبية كبرى بالقاهرة والجيزة

كتبت-داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن ملفي الصحة والتعليم يأتيان في صدارة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن الدولة تعمل بلا توقف لتحديث القطاع الصحي ورفع كفاءة المستشفيات وتوسيع قاعدة المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبد الغفار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في المشروعات الصحية، شملت زيادة عدد الأسرّة وتطوير البنية التحتية، بهدف تحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين ومواجهة الضغط المتزايد على الخدمات العلاجية.

وأوضح أن الجولة الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ركزت على متابعة 5 مشروعات استراتيجية في نطاق القاهرة والجيزة، بلغت استثماراتها نحو 25 مليار جنيه، وذلك لضمان سرعة دخولها الخدمة بكامل طاقتها.

وذكر أن المشروعات شملت الصروح الطبية الكبرى مثل المدينة الطبية بمعهد ناصر، ومستشفى بولاق الدكرور، ومستشفى هرمل، مؤكداً أن هذه المنشآت تمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية وتعد تجسيداً لالتزام الدولة بتطوير الخدمات الطبية للمواطن المصري.