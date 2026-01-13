النائب العام يشيد بارتفاع نسب إنجاز القضايا بنيابة استئناف الإسماعيلية

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

خلال الاجتماع عرضوا على المستشار محمد شوقي، الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام ٢٠٢٥، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

وفي الختام أشار إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

اقرأ أيضًا:

ابتز طليقته بفيديو خادش.. الجنايات تعاقب "عامل بولاق" بحكم رادع