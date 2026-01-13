إعلان

النائب العام يشيد بارتفاع نسب إنجاز القضايا بنيابة استئناف الإسماعيلية

كتب- محمود الشوربجي:

08:23 م 13/01/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

خلال الاجتماع عرضوا على المستشار محمد شوقي، الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام ٢٠٢٥، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

وفي الختام أشار إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

اقرأ أيضًا:

ابتز طليقته بفيديو خادش.. الجنايات تعاقب "عامل بولاق" بحكم رادع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد شوقي النائب العام نيابة استئناف الاسماعيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اندلاع حريق في كافيه شهير بسيدي جابر في الإسكندرية (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

اندلاع حريق في كافيه شهير بسيدي جابر في الإسكندرية (فيديو وصور)
توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)
"الهروب من الغرق".. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل "جنوج" السفينة FENER
أخبار المحافظات

"الهروب من الغرق".. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل "جنوج" السفينة FENER
رئيس الوزراء يشهد احتفالية 10 سنوات "سكن كل المصريين".. ماذا حدث؟
أخبار العقارات

رئيس الوزراء يشهد احتفالية 10 سنوات "سكن كل المصريين".. ماذا حدث؟
قتل زوجته بمكنسة والسر"120 جنيه".. الجنايات تعاقب "نقاش العمرانية" 7 سنوات
حوادث وقضايا

قتل زوجته بمكنسة والسر"120 جنيه".. الجنايات تعاقب "نقاش العمرانية" 7 سنوات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)