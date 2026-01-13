إعلان

نجوم وفريق عمل فيلم "ده صوت ايه ده" يحتفلون بالعرض الخاص

كتب : مروان الطيب

08:26 م 13/01/2026
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    العرض الخاص لفيلم ده صوت ايه ده (2)
  • عرض 9 صورة
    ريد كاربت العرض الخاص لفيلم ده صوت ايه ده (1)
  • عرض 9 صورة
    العرض الخاص لفيلم ده صوت ايه ده (3)
  • عرض 9 صورة
    نجوم وفريق عمل فيلم ده صوت ايه ده يحتفلون بالعرض الخاص (1)
  • عرض 9 صورة
    نجوم وفريق عمل فيلم ده صوت ايه ده يحتفلون بالعرض الخاص (2)
  • عرض 9 صورة
    ريد كاربت العرض الخاص لفيلم ده صوت ايه ده (2)
  • عرض 9 صورة
    نجوم وفريق عمل فيلم ده صوت ايه ده يحتفلون بالعرض الخاص (3)
  • عرض 9 صورة
    العرض الخاص لفيلم ده صوت ايه ده (1)

تصوير- منى الموجي:

احتفل أبطال وفريق عمل فيلم "ده صوت ايه ده !" بالعرض الخاص للفيلم الذي أقيم بإحدى السينمات في مدينة 6 أكتوبر.

وحرص فريق العمل التواجد على الريد كاربت احتفالا بعرض الفيلم على "يوتيوب" اليوم الثلاثاء، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من الفنان أشرف عبد الباقي، الفنان الشاب محمود ماجد والفنان إيهاب عبد الواحد.

تدور أحداث الفيلم حول رحلة غنائية مختلفة وجديدة، والفيلم من تأليف محمود ماجد، وإخراج محمد ربيع.

اخر مشاركات أشرف عبد الباقي الفنية

شارك الفنان أشرف عبد الباقي بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية منها مسلسل "ولد بنت شايب" في أولى تجارب ابنته زينة الإخراجية في الدراما التلفزيونية، إلى جانب فيلم "السادة الأفاضل" وشاركه البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية.

فيلم ده صوت ايه ده الريد كاربت أشرف عبد الباقي محمود ماجد إيهاب عبد الواحد

