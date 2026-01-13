نجوم وفريق عمل فيلم "ده صوت ايه ده" يحتفلون بالعرض الخاص

"أبرزت حملها".. جلسة تصوير دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة مع زوجها

تصوير- منى الموجي:

احتفل أبطال وفريق عمل فيلم "ده صوت ايه ده !" بالعرض الخاص للفيلم الذي أقيم بإحدى السينمات في مدينة 6 أكتوبر.

وحرص فريق العمل التواجد على الريد كاربت احتفالا بعرض الفيلم على "يوتيوب" اليوم الثلاثاء، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من الفنان أشرف عبد الباقي، الفنان الشاب محمود ماجد والفنان إيهاب عبد الواحد.

تدور أحداث الفيلم حول رحلة غنائية مختلفة وجديدة، والفيلم من تأليف محمود ماجد، وإخراج محمد ربيع.

اخر مشاركات أشرف عبد الباقي الفنية

شارك الفنان أشرف عبد الباقي بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية منها مسلسل "ولد بنت شايب" في أولى تجارب ابنته زينة الإخراجية في الدراما التلفزيونية، إلى جانب فيلم "السادة الأفاضل" وشاركه البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية.

