لاعبو منتخب السنغال يكررون احتفال "الجيب".. فهل يسخرون من منتخب مصر؟

كتب : هند عواد

10:08 م 13/01/2026 تعديل في 10:09 م
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    احتفال ساخر من لاعبي السنغال قبل مواجهة مصر (1)
  • عرض 7 صورة
    احتفال ساخر من لاعبي السنغال قبل مواجهة مصر (4)
  • عرض 7 صورة
    منتخب السنغال يكرر احتفال الجيب (1)
  • عرض 7 صورة
    احتفال ساخر من لاعبي السنغال قبل مواجهة مصر (3)
  • عرض 7 صورة
    منتخب السنغال يكرر احتفال الجيب (2)
  • عرض 7 صورة
    احتفال ساخر من لاعبي السنغال قبل مواجهة مصر (2)

كرر لاعبو منتخب السنغال احتفالهم المثير للجدل قبل مواجهة مصر في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

احتفال مثير للجدل للاعبي السنغال

نشر الحساب الرسمي لمنتخب السنغال مقطع فيديو يظهر فيه لاعبو المنتخب، بينهم ساديو ماني، وهم يحتفلون وكأنهم يضعون المنافس في "الجيب"، إذ أرفق الحساب مقطع الفيديو بتعليق: "في الجيب".

ربطت الجماهير المصرية مقطع الفيديو بالسخرية من منتخب مصر، إلا أن المنتخب السنغالي أوضح في تصريحات صحفية أن هذا الاحتفال للمجموعة الفائزة في المباراة التي أقيمت بالمران.

مدرب السنغال يرفض التعليق

خلال المؤتمر الصحفي، رفض بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، التعليق على هذا الاحتفال، وقال: "لم أره ولا أتابع سوشيال ميديا".

تكرار الاحتفال من جديد

ومن جديد، نشر الحساب الرسمي لمنتخب السنغال مقطع فيديو للاعبين وهم يكررون نفس الاحتفال، ولكن بتعليق: "الفائزون في تدريب اليوم، في الجيب".

اقرأ أيضًا:

قاهر الأهلي.. المصرية للاتصالات يواصل مغامرته في الكأس ويقصي فاركو

مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا.. موعد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب السنغال لاعبو السنغال مصر والسنغال مباراة منتخب مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

