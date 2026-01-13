30 جرام أندازول تقود "ديلر أبو قتادة" إلى السجن المؤبد

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة "عاطل" بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاتجار في الاندازول المخدر في منطقة أبو قتادة ببولاق الدكرور.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 17204 لسنة 2025 جنايات بولاق، والمقيدة برقم 6738 لسنة 2025، أن "حازم.ح"، أحرز بقصد الاتجار أحد مشتقات "الأندازول كاربوكساميد"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بدائرة مركز بولاق الدكرور بالجيزة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي وفق أوراق الدعوى، أن المضبوطات التي عثر بحوزة المتهم عبارة عن 86 كيس بلاستيكي ثبت أنها جوهراًا لأحد مشتقات "الأندازول كاربوكساميد"، وزنت قائما 29.25 جرام.