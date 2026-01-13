إعلان

بعد الأتربة والبرودة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

كتب : داليا الظنيني

11:05 م 13/01/2026
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية اليوم كانت أقل حدة مقارنة بأمس، إلا أن درجات الحرارة شهدت انخفاضًا ملحوظًا، حيث سجلت العظمى في القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية، مقابل 19 درجة أمس، مع إحساس أقل بدرجات الحرارة بسبب نشاط الرياح.

وأضافت غانم، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبوزيد، في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا سيظل مستمرًا، نظرًا لوجود البلاد في ذروة فصل الشتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، لتسجل الصغرى في القاهرة الكبرى نحو 10 درجات مئوية، وتصل إلى 7 و8 درجات في المدن الجديدة، بينما قد تنخفض إلى 5 درجات في محافظات شمال الصعيد.

وعن فرص سقوط الأمطار، أوضحت أن الأيام المقبلة ستشهد فرص أمطار خفيفة، وقد تكون متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، مؤكدة أن هذه الأمطار تعد طبيعية في هذا الوقت من العام ولا تمثل مصدر قلق.

وأشارت إلى أن الأجواء ستتسم بالاستقرار اعتبارًا من يوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، دون وجود تقلبات جوية مؤثرة على الأنشطة اليومية، مع توقع ارتفاع درجات الحرارة نهارًا تدريجيًا لتصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى نحو 20 درجة مئوية.

الطقس عاصفة ترابية درجات الحرارة الأرصاد

