قرار جديد بشأن محاكمة 12 متهمًا بخلية اللجان الإدارية بالتجمع

كتب- محمود الشوربجي:

08:47 م 13/01/2026

قرار جديد بشأن محاكمة 12 متهمًا

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بخلية اللجان الإدارية بالتجمع، في القضية رقم 4724 لسنة 2025، لجلسة 11 أبريل لمرافعة النيابة.

ووجه للمتهم الأول وأخرين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

ووجه لبعض المتهمين تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

خلية اللجان الإدارية محاكم بدر

