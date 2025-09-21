كتب- أحمد عادل:

أنكرالمتهم الثالث مالك ورشة مصوغات ذهبية أمام جهات التحقيق في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، معرفته بقيمة الأسورة الذهبية وأنه تاجر بها كقطعة ذهبية عادية.

وقال المتهم الثالث في تحقيقات النيابة العامة، إنه قام بشراء الأسورة من المتهم الثاني مالك محل مصوغات، دون سؤاله عن مصدر القطعة الذهبية أو فاتورة الشراء نظرًا لطبيعة التعامل بين تجار الذهب.

وتابع المتهم الثالث قائلًا: "مكنتش أعرف أنها آثار واشترتها تحت كاميرات المراقبة وقصتها بالمقص علشان اتأكد أنها ذهب وليست محشوة بنحاس من الداخل كباقي المشغولات الذهبية".

وأضاف:"بعد ما اتأكدت أنها ذهب قمت بشرائها مقابل 180 ألف جنيه، ثم استخرجت لها شهادة دامغة تثبت أنها عيار 23 بسبب أنها بدون ختم، وتواصلت مع المتهم الرابع واشتراها مقابل 194 ألف جنيه كذهب كسر قبل أن يقوم بصهرها مع قطع أخرى لتكوين سبائك تُستخدم في تصنيع مشغولات جديدة".

واستطرد أنه ربح في بيعها تقريبًا أقل من 10 آلاف جنيه، بينما أرسل للمتهم الثاني 3 آلاف جنيه كسمسرة بالإضافة إلى رسوم الدمغ والختم، وهو ربح طبيعي بالنسبة للسوق.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأولى والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الثالث والرابع بضمان مالي.

وقالت النيابة في بيان لها، إنها استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد التأمين للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة. كما كلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس.

وأمرت النيابة العامة بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة ثلاثة متهمين آخرين. وباستجواب المتهمة الأولى، أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به. ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد أثبتت التحريات حسن نية المتهمين الأخيرين.

اقرأ أيضًا:

"الجنح" تبرئ صالح جمعة من واقعة ضرب بالتجمع

الإفراج عن "علياء قمرون" بعد سداد الكفالة في اتهامها ببث محتوى خادش