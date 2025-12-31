ضبط عامل أطلق أعيرة نارية احتفالًا بنتيجة انتخابات النواب بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تجمع عدد من المواطنين وقيام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء ابتهاجًا بفوز أحد المرشحين في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة قوص، وعُثر بحوزته على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وهو بندقية آلية.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على السلاح الناري المستخدم.

