الجوازات تسهل إجراءات الحصول على المستندات الشرطية لكبار السن

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية جهودها لتقديم التسهيلات اللازمة للمترددين على مقارها بمختلف المحافظات.

وتأتي هذه الجهود تحت إشراف اللواء إيهاب ناجي، مدير مباحث الجوازات، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهم في تسهيل إنهاء الخدمات، من خلال رصد الحالات الإنسانية والمرضية بين المواطنين المترددين على الأقسام التابعة للإدارة، والعمل على إنهاء معاملاتهم في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا السياق، استقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددًا من كبار السن والحالات المرضية والإنسانية، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

وأكدت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات، بمختلف المواقع الشرطية، باعتبار ذلك أحد الثوابت الأساسية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة، وبما يعكس احترام حقوق الإنسان.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.