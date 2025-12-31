إعلان

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع رقص خادشة للحياء بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

08:37 م 31/12/2025

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع رقص خادشة للحياء بالإ

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رقصًا بصورة خادشة للحياء، إلى جانب التلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية.

وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

