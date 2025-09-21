إبراهيم سعيد أمام القضاء اليوم.. تعرف على السبب

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اليوم الأحد، الدعوى رقم 2936 لسنة 2025، المقامة من اللاعب السابق إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك، لضم حضانة بناته إلى حضانته بعد تجاوزهن السن القانونية.

وكانت الجلسة السابقة قد تأجلت لحضور البنات، حيث استندت الدعوى إلى أن الابنتين تجاوزتا سن 21 عامًا، وهو ما يسقط حق الأم في الحضانة وفقًا للقانون، ويتيح للأب التقدم بطلب لضمهن.

وفي وقت سابق، كانت المحكمة قد شطبت دعوى طليقته، التي طالبت فيها بمصروفات ابنتيه، لعدم حضورها جلسات المحاكمة، كما أخلت جهات التحقيق سبيل إبراهيم سعيد على ذمة القضايا المرفوعة ضده بعد قبول الطعن على حكم حبسه.