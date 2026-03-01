قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 66 و83 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 1-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

اقرأ أيضًا:

سعر الدولار يقفز 88 قرشا مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات اليوم في أول رد فعل للحرب الأمريكية

أسعار الدولار في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بزيادة 83 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بزيادة 83 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة 80 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بزيادة 80 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 66 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع، بزيادة 83 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيهًا للبيع، بزيادة 80 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع، بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.

اقرأ أيضًا:

هل تتسارع وتيرة خروج الأموال الساخنة بعد الضربة الأمريكية على إيران؟