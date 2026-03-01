أوضح البنك المركزي المصري الشروط الكاملة للتقدم للمبادرة الوطنية "منحة علماء المستقبل" التي أطلقها مؤخرا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية.

وتتضمن المبادرة منحًا دراسية كاملة تشمل المصروفات الدراسية والإقامة، للطلاب المتفوقين المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة والطلاب الذين تم إعفائهم من المصروفات الدراسية من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك للدورة الثانية بعد قبول المجموعة الأولى في العام الدراسي الماضي 2025/2026 للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس من الجامعات الأهلية وذلك في التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة بمختلف الأقاليم الجغرافي.

شروط التقدم في المنحة

أن يحمل الطالب الجنسية المصرية

أن يكون الطالب من المتفوقين دراسيًا في الثانوية العامة ويحقق الحد الأدنى المقرر للتقدم لكل كلية

أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو شهادة الـ STEM من أحد المدارس الحكومية

أن يكون الطالب من المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة أو من الطلاب الذين تم إعفائهم من المصروفات الدراسية من قبل وزارة التربية والتعليم من خلال بحث اجتماعي

أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك وغير مفصول أكاديميًا أو تأديبيًا من أي مؤسسة تعليمية

ألا يكون الطالب قد حصل على منحة أخرى ممولة من جهة أخرى بالتوازي

الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة أو التي سيتم طلبها مستقبلًا والتوقيع على إقرار التقدم من الطالب وولى الأمر.

مميزات المنحة

تغطية نفقات المصروفات الدراسية والإقامة والإعاشة في الجامعات الأهلية المشاركة حتى التخرج بشرط استدامة تحقيق متطلبات المنحة.

توفير منح دراسية كاملة في تخصصات الطب والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والتمريض والطب البيطري والفنون التطبيقية والفنون والتصميم والزراعة والسياحة والفنادق والآثار

يتم مراعاة التوزيع الجغرافي للمنح في كل المحافظات

يتم مراعاة نسبة عادلة للطالبات

يتم تخصيص نسبة من المنح لذوي الهمم

يتم تخصيص نسبة إضافية من المنح لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية

آلية التقدم للمنحة

سوف يتم فتح باب التقدم للمنحة على الموقع الإلكتروني

يتم استبعاد أي طلب غير مكتمل البيانات أو يثبت عدم صحة بياناته

يسمح للطالب بالتقدم في الكليات في المحافظة الحاصل منها على شهادة الثانوية العامة وفى حالة عدم توافر كلية فى ذات المحافظة يسمح بالتقدم في الجامعة في أقرب محافظة

يحق للجنة الاختيار طلب عقد لقاء مع بعض الطلاب المتقدمين سواء حضورياً أو إلكترونياً

يتم إلغاء المنحة تلقائياً في حالة عدم صحة أي من البيانات المقدمة

يتم قبول الطلاب تبعا للتفوق الأكاديمي والاستحقاق الاجتماعي للمتقدم

شروط استمرار المنحة

يتم إلغاء المنحة ويلتزم الطالب برد قيمتها في حالة تحقق إحدى الحالات التالية:

فقدان شرط المعدل الأكاديمي الأدنى المقرر وهو 3 أو ما يعادله وذلك اعتبارا من السنة الثاني

عدم التحويل من كلية لأخرى خلال سنوات المنحة

الانقطاع عن الدراسة دون إذن أو سبب مقبول

صدور قرار تأديبي بحق الطالب من الجامعة أو إدانته بارتكاب مخالفة قانونية

تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة للحصول على المنحة

قائمة الجامعات الأهلية لمنحة علماء المستقبل

- جامعة النيل الأهلية.

- الجامعة الأهلية الفرنسية.

- الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

- جامعة مصر للمعلوماتية.

- جامعة الجلالة الأهلية.

- جامعة العلمين الدولية.

- جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية

- جامعة المنصورة الجديدة.

- جامعة الإسماعيلية الأهلية.

- جامعة المنصورة الأهلية.

- جامعة أسيوط الأهلية.

- جامعة المنوفية الأهلية.

- جامعة الزقازيق الأهلية.

- جامعة بني سويف الأهلية.

- جامعة جنوب الوادي الأهلية.

- جامعة المنيا الأهلية.

جامعة حلوان الأهلية

-جامعة شرق بور سعيد