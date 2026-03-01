واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، من خلال حملات موسعة نفذتها الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

ففي مجال عمل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، شُنت حملات مكثفة لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت الجهود عن ضبط 1300 قضية متنوعة.

وفي إطار جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، تم ضبط 4235 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، في خطوة تستهدف الحفاظ على موارد الدولة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لاستهلاك الكهرباء.

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 486 قضية في عدة مجالات، أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك والتحري عن الممولين المدينين لمصلحة الضرائب.

وفي السياق ذاته، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 100 قضية متنوعة، شملت مخالفات مبانٍ وإدارة محال بدون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بمختلف صورها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

