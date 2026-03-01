إعلان

ضبط 1300 قضية مترو و4235 سرقة كهرباء.. الأمن الاقتصادي يواصل حملاته

كتب : علاء عمران

01:58 م 01/03/2026 تعديل في 02:07 م

سرقة تيار كهربائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، من خلال حملات موسعة نفذتها الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

ففي مجال عمل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، شُنت حملات مكثفة لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت الجهود عن ضبط 1300 قضية متنوعة.

وفي إطار جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، تم ضبط 4235 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، في خطوة تستهدف الحفاظ على موارد الدولة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لاستهلاك الكهرباء.

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 486 قضية في عدة مجالات، أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك والتحري عن الممولين المدينين لمصلحة الضرائب.

وفي السياق ذاته، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 100 قضية متنوعة، شملت مخالفات مبانٍ وإدارة محال بدون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بمختلف صورها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة كهرباء وزارة الداخلية قطاع الأمن الاقتصادي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نحو 30 قتيلًا ومصابًا.. ماذا حدث في "بيت شيمش" وسط إسرائيل؟ (صور- فيديو)
شئون عربية و دولية

نحو 30 قتيلًا ومصابًا.. ماذا حدث في "بيت شيمش" وسط إسرائيل؟ (صور- فيديو)
معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
شئون عربية و دولية

معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
في 32 جامعة.. تعرف على التفاصيل الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل
اقتصاد

في 32 جامعة.. تعرف على التفاصيل الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل

استقبلوها بالبرسيم.. زفة شعبية لجاموسة مسروقة بعد استعادتها بالبحيرة (فيديو)
أخبار المحافظات

استقبلوها بالبرسيم.. زفة شعبية لجاموسة مسروقة بعد استعادتها بالبحيرة (فيديو)
بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران
شئون عربية و دولية

بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران