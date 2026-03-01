القدس- ( دب أ)

أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، الأحد، بأن طواقمها تعالج عدة مصابين، إثر سقوط صاروخ باليستي إيراني في بيت شيمش، قرب القدس.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد تواصلت سلسلة الإنذارات من الحدود الشمالية حتى منطقة بئر السبع. في بيت شيمش، كما تضرر مبنى قرب كنيس يهودي، نتيجة قصف مبنى بصاروخ باليستي كان يتواجد به إسرائيليون.

وأعلنت فرق نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، إصابة نحو 20 شخصا بينهم 4 بجروح خطيرة ومقتل 3 ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، أسفل المبنى الذي تم قصفه من قبل إيران بصاروخ باليستي، حسبما أعلنت صحيفة يديعوت العبرية.

Magen David Adom says its medics are treating several injuries following an Iranian ballistic missile impact in Beit Shemesh.



Among the injuries is a girl in serious condition, MDA says. https://t.co/nCbhWohNYB pic.twitter.com/2NjiS5QR1k — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 1, 2026

وشنت إيران موجة جديدة من الضربات في جميع أنحاء الشرق الأوسط صباح الأحد، كما سُمعت دوي انفجارات في العديد من العواصم والمدن الكبرى وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية".

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن "موجة سادسة" من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة، وفقًا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع جاهزة للعمل، فيما دوت صفارات الإنذار بقوة في أنحاء وسط وجنوب إسرائيل.

وأفادت بلدية تل أبيب، أن 40 مبنى تضرروا بدرجات متفاوتة نتيجة سقوط صاروخ الليلة الماضية، فيما جرى إيواء أكثر من 200 من السكان في 3 فنادق، بعد إخلائهم من منازلهم المتضررة.