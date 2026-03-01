أصدرت شركة مصر للطيران بيانًا جديدًا اليوم في ظل تصاعد الأحداث التي تشهدها المنطقة والتي تؤثر على الحركة الجوية في العديد من دول الجوار.

وقالت الشركة، في بيانها، اليوم، إنه في ظل المتابعة المستمرة لمستجدات الأمور من خلال غرفة الأزمات بمركز العمليات المتكامل IOCC بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحطات الخارجية، تعلن مصر للطيران، استمرار تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى المدن التالية (دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، الدوحة، عمّان، الدمام، البحرين، بغداد، أربيل، الكويت) وذلك لحين إشعار آخر.

وتتابع مصر للطيران الموقف بشكل مستمر من خلال مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية IOCC للوقوف على آخر التطورات وتؤكد حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية لضمان أمن وسلامة الركاب.

ويمكن لعملاء مصر للطيران مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000، أو الرقم الدولي 97142306666+، أو الرقم الدولي 966122297777+، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com، أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران.

