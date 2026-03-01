كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعي فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضرر صاحب الحساب من قيام مجهولين بسرقة دراجته النارية بالقاهرة.

ضبط لصين سرقا دراجة نارية بالقاهرة

وقالت الوزارة في بيان لها، إن قسم شرطة باب الشعرية تلقى بلاغًا من عامل القائم على النشر – مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى – بتضرره من قيام شخصين بسرقة دراجته النارية بأسلوب "المغافلة" أثناء تواجده بأحد الأسواق بدائرة القسم.

تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان أحدهما له معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما الدراجة النارية المبلغ بسرقتها. وبمواجهتهما اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.