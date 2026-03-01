بيان عاجل من السفارات الأمريكية بالشرق الأوسط لموظفيها

أ ب

أصدرت السفارات والقنصليات الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط تعليمات للموظفين بالبقاء في أماكنهم لليوم الثاني على التوالي يوم الأحد، في ظل استمرار الضربات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، ورد إيران بإطلاقها صواريخ وطائرات مسيرة رداً على ذلك.

ونصحت السفارات الأمريكية في البحرين وإسرائيل والعراق والأردن وعُمان وباكستان المواطنين الأمريكيين المقيمين أو المسافرين في تلك البلدان باتخاذ احتياطات مماثلة.

ومن جانبها أصدرت وزارة الخارجية السبت "تحذيراً عالمياً"، محذرةً الأمريكيين في الخارج في كل مكان، وخاصة في الشرق الأوسط، من ضرورة تعزيز ملفاتهم الأمنية الشخصية.

وجاء في البيان: "بعد بدء العمليات القتالية الأمريكية في إيران، ينبغي على الأمريكيين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، اتباع الإرشادات الواردة في أحدث التنبيهات الأمنية الصادرة عن أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية".