إعلان

بيان عاجل من السفارات الأمريكية بالشرق الأوسط لموظفيها

كتب : مصراوي

02:26 م 01/03/2026 تعديل في 02:41 م

السفارة الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أ ب
أصدرت السفارات والقنصليات الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط تعليمات للموظفين بالبقاء في أماكنهم لليوم الثاني على التوالي يوم الأحد، في ظل استمرار الضربات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، ورد إيران بإطلاقها صواريخ وطائرات مسيرة رداً على ذلك.

ونصحت السفارات الأمريكية في البحرين وإسرائيل والعراق والأردن وعُمان وباكستان المواطنين الأمريكيين المقيمين أو المسافرين في تلك البلدان باتخاذ احتياطات مماثلة.

ومن جانبها أصدرت وزارة الخارجية السبت "تحذيراً عالمياً"، محذرةً الأمريكيين في الخارج في كل مكان، وخاصة في الشرق الأوسط، من ضرورة تعزيز ملفاتهم الأمنية الشخصية.

وجاء في البيان: "بعد بدء العمليات القتالية الأمريكية في إيران، ينبغي على الأمريكيين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، اتباع الإرشادات الواردة في أحدث التنبيهات الأمنية الصادرة عن أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفارات الأمريكية الشرق الأوسط إيران حرب إيران هجمات علي إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نحو 30 قتيلًا ومصابًا.. ماذا حدث في "بيت شيمش" وسط إسرائيل؟ (صور- فيديو)
شئون عربية و دولية

نحو 30 قتيلًا ومصابًا.. ماذا حدث في "بيت شيمش" وسط إسرائيل؟ (صور- فيديو)
رئيس مجلس النواب يدين العدوان الإيراني على دول الخليج
أخبار مصر

رئيس مجلس النواب يدين العدوان الإيراني على دول الخليج
وزير الخارجية الإيراني: سيتم اختيار مرشد أعلى جديد خلال "يوم أو يومين"
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية الإيراني: سيتم اختيار مرشد أعلى جديد خلال "يوم أو يومين"
وزير المالية: تعديل قانون الضريبة على العقارات يعفي 98% من المواطنين
أخبار مصر

وزير المالية: تعديل قانون الضريبة على العقارات يعفي 98% من المواطنين
بسبب الحرب.. توقف عشرات ناقلات النفط والغاز على جانبي مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بسبب الحرب.. توقف عشرات ناقلات النفط والغاز على جانبي مضيق هرمز

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران